股期雙市昨（24）日開低走高，指數齊步站穩22,400點關卡之上。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少4,113口至3.1萬口。展望盤勢，現階段技術面轉強，但在量能穩定放大前，台股與台指期操作宜以短線為主，行情延續高檔震盪格局。

台股昨天早盤電子類股表現疲弱，不過在陸股強勢帶動下，台積電、聯發科與鴻海紛紛回神，激勵午盤突破日內高點，終場上漲146點，收在22,431點，成交量3,448億元。期貨部分，台指期上漲153點至22,491點，價差方面，正價差為59.22點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超134.3億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,867口至8,278口，其中，外資淨空單減少4,113口至31,749口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,611口至12,516口。

永豐期貨指出，考量昨天尾盤已利用台積電（2330）進行拉抬，有提前結算的味道，若今天未能明顯補量，指數震盪機率較高。

群益期貨表示，現階段外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，昨天台股呈現量價齊揚站上季線，目前在台股波動率持續走低下，短線台股仍以樂觀看待。

至於選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,500點，周賣權最大OI落在22,000點; 月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.19上升至1.31；VIX指數下降0.54至20.89。

群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為1,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權OI增量明顯不足，目前選擇權多方呈現表態。