期貨商論壇／胡連期 多方氣盛
胡連期貨於9月10日以爆量長紅K作收，突破自8月初以來長達一個月的箱型整理上緣，盤勢轉多方陣營，昨（23）日也以帶量紅K跳空開高走高，創下歷史新高價，並持以5日均線最為支撐，多方力道延續。
配合基本面，考量中國大陸政府汽車補貼政策延續，以及歐美市場訂單營收可望增加，帶動公司營收提升，加上汽車智能化普及，高頻高壓連接器也有望翻倍成長，整體仍有利於胡連期貨技術面發展。
胡連（6279）為車用連接器供應商，為Tier2車用供應鏈，2021年與LEAR成立合資品牌，藉此將產品推向歐美市場。
隨著大陸自主品牌滲透率持提升，胡連打入多間自主品牌車廠，包括比亞迪、吉利、奇瑞等，且高頻高壓連接器除既有客戶外，新增上汽通用，高頻高壓連接器將有望翻倍成長。
另外，在歐美市場部分，北美鏟雪車客戶隨庫存調整結束，預計2024年下半年將新增PCB保險絲盒訂單，有望超過3億元營收，加上歐洲市場，新客戶及新專案陸續放量，新產品的陸續推出之下，帶動歐美市場營運動能，整體公司獲利營收可望創寫新高。
（國票期貨提供）
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