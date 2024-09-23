期貨商論壇／永續期 有望續漲

台指期8月初與9月初皆分別出現千點以上的顯著拉回行情，不過，逢低皆見買盤支撐，顯示市場對台股信心仍存。技術面上，隱約已見第二隻腳，後續觀察台指期能否順利突破雙底頸線，確認底部成形後，則台指期、永續則有望在技術面買盤的加持下，延續漲勢。

上周美國重要科技股英特爾（Intel）發生兩件大事。首先台灣時間17日凌晨宣布將為Amazon代工訂製AI晶片，並就產品與晶圓製作達成數年的合作框架；20日則傳出美國半導體設計廠博通（AVGO）、高通（QCOM）欲收購Intel之消息。近期事件頻繁，對台股可能造成間接影響，可持續關注後續發展。

總經部分，台灣時間19日凌晨公布美國聯準會宣布降息2碼，而整體點陣圖皆向下移動，顯示後續降息進度可能加快，有利資金進入股市，應有利台股續漲。

投資人若想藉此機會參與行情，可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，做好資金管控。

（統一期貨提供）

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