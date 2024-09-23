台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（23）日開高走高，指數齊步震盪收紅。分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加3,917口、攀升至3.5萬口，展望盤勢，由於上檔密集成交區的套牢賣壓仍在，短線震盪在所難免，留意未來補量上攻狀況。

道瓊指數上周五續創新高，標普11大產業中以公用事業和通訊服務領漲；艾司摩爾和高通則拖累費半跌超1%。

台股昨天加權指數開高震盪，成交量能再度縮減至約3,000億元水位，導致整體震幅並不大。成交值排行榜上，矽光子、設備、PCB相關、散熱等類股都在榜上，並沒有連動性較突出的族群出現；加權指數昨天場上漲126點，收在22,285點。

期貨部分，台指期昨天上漲122點至22,338點，價差方面，正價差為52.47點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超185.35億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,084口至12,145口，其中，外資淨空單增加3,917口至35,862口。至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加5,272口至16,127口。

展望盤勢發展，永豐期貨指出，由於指數與櫃買上檔的密集成交區套牢賣壓仍在，短線震盪在所難免，留意未來補量上攻狀況。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股逐漸形成W底多方型態，短線一旦放量突破前高頸線位置，台股則將加速走揚幅度。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,400點，周賣權最大OI落在21,800點; 月買權最大OI落在22,900點，月賣權最大OI落在21,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.24下降至1.19。VIX指數下降0.29至21.43。

群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為300餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。