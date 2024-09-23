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富邦金、智邦 四檔俏

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
富邦金、智邦相關權證
富邦金、智邦相關權證

台股昨（23）日受惠外資持續回補，連三日收高，盤面資金良性輪動，富邦金（2881）、智邦（2345）等中大型股表現相對強勢，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人指出，富邦金除旗下富邦人壽財務結構相對穩健，淨值可望隨股債市回升持續較前一季增加外，北富銀放款動能強勁，今年獲利展望樂觀，預期整體金控淨值將同步較去年擴增，且美聯準會（Fed）啟動降息循環有利於產業評價走揚。

展望今年，富邦金將持續優化資產負債結構，房貸及個人信貸將是今年主要成長動能，預期整體放款可維持10%至12%成長。

雖然外幣活存比仍然向下，但隨放款動能回升，有助於利差維持，全年NIM目標在1.15%，法人評估隨Fed降息帶動放款動能回升，以今年降息幅度應對利差及NIM影響甚小。

歐美網通公司釋出人工智慧（AI）需求持續強勁訊息，看好800G交換器將於2025年成為主流，1.6T光收發模組產品亦可開始增量，法人看好有利智邦後市展望。

智邦拜美系資料中心客戶持續升級AI功能，及AI加速卡晶片獲得上游晶圓廠供給增加，加上400G網路交換器需求穩健，少量800G產品開始試產，及美系品牌客戶整併完畢後往高階AI應用產品開發，單季營收續創佳績可期。

權證發行商指出，投資人可買進價外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。

AI 富邦金 降息

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