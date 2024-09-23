宜特、貿聯 選逾60天

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後市將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考宜特（3289）、貿聯-KY（3665）等股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

宜特8月合併營收約為4.00億元，月增28.9%、年增25.80%，創單月歷史新高；累計今年1至8月營收為28.33億元，年增9.70%。宜特表示，8月營收突破4億大關創新高，主要受惠國際大廠AI相關訂單湧入，貢獻營收顯著；其次，公司擴廠計畫成效逐漸顯現，產能增加助力營收提升。

宜特、貿聯相關權證

近期宜特接獲全球高效能處理器晶片大廠在AI領域的可靠度驗證（RA）與故障分析（FA）訂單，同時，子公司宜錦也獲得大量AI相關功率元件薄化訂單，8月開始獲利，進一步帶動公司整體業績成長。此外，隨著宜特台元廠區的一廠、二廠建置完成，全面提升在竹北台元的故障分析（FA）與材料分析（MA）一條龍解決方案，就近提供服務。

貿聯-KY受惠北美雲端服務供應商（CSP）客戶對於資料中心需求持續強勁，下半年營運逐季成長方向不變，目前客戶積極追單，動能可望延續到明年。

貿聯表示，資料中心基礎設施的建置情形更加熱絡，北美四大CSP客戶也看到不錯的訂單動能，帶動整體營運表現；貿聯第2季高速運算（HPC）業務占營收比重達15.5%，可望持續成長。

貿聯指出，四家美國CSP的資本支出將年增55%至60%，預期2025年再成長10%至15%，並且可能還有上調空間，隨著CSP資本支出加速，主要投資下一代AI資料中心基礎設施和AI伺服器，貿聯同步受惠。

若是投資人看好此兩檔，可以挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證入手。