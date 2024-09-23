全民權證／巨大 兩檔有看頭
巨大（9921）擴大營運版圖，收購Stages Cycling品牌資產，收購金額2,010萬美元，目的是擴展室內騎乘領域，建構完整騎行生態圈。投顧法人認為，長線看好巨大總使用者數量增加，給予買進投資評等。
巨大原本即為Stages Cycling代工，由於品牌戰略向來有生態系建立與融合成分，例如發展公共自行車解決方案，以觸及更多潛在騎乘者，讓使用者體驗高階自行車騎行，吸引進入捷安特休閒產品線。法人認為，跨入飛輪領域，可讓生態系玩家進入捷安特生態圈，或增加捷安特玩家的室內騎乘習慣。
權證發行商表示，看好巨大可逢低切入，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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