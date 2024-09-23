全民權證／百和 挑價內外5%

百和（9938）營運逐步復甦，法人評估，今年下半年表現可望優於上半年，2025年營收持續雙位數成長，毛利率隨稼動率回升持續攀高，有助帶動評價上揚。

百和自結前八月稅後純益10億元、年增176%，每股純益（EPS）達3.3元，已超越去年全年1.9元水準，除原有客戶外，已打入3C、車用及軍用品等應用，有助穩定出貨動能。

法人表示，百和針織緹花經編網布在耕耘多年後，預估今年可望成長30%至35%、梭織緹花成長上看四成，至於織鞋帶、黏扣帶及射出勾、鬆緊帶及其他等則分別有15%至20%、10%至15%、高個位數不等的增長幅度。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距離到期日200天以上的認購權證，參與行情。（元富證券提供）

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