全民權證／百和 挑價內外5%
百和（9938）營運逐步復甦，法人評估，今年下半年表現可望優於上半年，2025年營收持續雙位數成長，毛利率隨稼動率回升持續攀高，有助帶動評價上揚。
百和自結前八月稅後純益10億元、年增176%，每股純益（EPS）達3.3元，已超越去年全年1.9元水準，除原有客戶外，已打入3C、車用及軍用品等應用，有助穩定出貨動能。
法人表示，百和針織緹花經編網布在耕耘多年後，預估今年可望成長30%至35%、梭織緹花成長上看四成，至於織鞋帶、黏扣帶及射出勾、鬆緊帶及其他等則分別有15%至20%、10%至15%、高個位數不等的增長幅度。
權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距離到期日200天以上的認購權證，參與行情。（元富證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言