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全民權證／百和 挑價內外5%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
百和相關權證
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百和（9938）營運逐步復甦，法人評估，今年下半年表現可望優於上半年，2025年營收持續雙位數成長，毛利率隨稼動率回升持續攀高，有助帶動評價上揚。

百和自結前八月稅後純益10億元、年增176%，每股純益（EPS）達3.3元，已超越去年全年1.9元水準，除原有客戶外，已打入3C、車用及軍用品等應用，有助穩定出貨動能。

法人表示，百和針織緹花經編網布在耕耘多年後，預估今年可望成長30%至35%、梭織緹花成長上看四成，至於織鞋帶、黏扣帶及射出勾、鬆緊帶及其他等則分別有15%至20%、10%至15%、高個位數不等的增長幅度。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距離到期日200天以上的認購權證，參與行情。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 百和

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