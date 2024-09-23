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全民權證／永信建 押長天期

經濟日報／ 記者王皓正整理
永信建相關權證
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永信建（5508）受益高雄房市火熱，今年第2季交出稅後純益10.38億元的獲利成績單，為史上單季第三高，年增72.5%，每股純益（EPS）4.78元；累計上半年EPS 9.68元。

永信建係採成屋銷售方式，從成交至交屋期程約一個半月至兩個月。近期雖然因限貸令影響，約有一成客戶出現貸款不順，交屋將延後到10月，至於10月之後的交屋情況則有待進一步觀察。不過，該公司對於今年營運展望樂觀。該公司指出，明年總計有四個建案將完工銷售，合計金額為110億元。

看好相關題材的投資人，建議優先選擇造市品質佳的發行券商，同時挑選價內外程度在20%以內、且距到期日三個月以上之權證進行操作。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 永信

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