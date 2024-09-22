華通、高力 聚焦長天期

由於台股會受美國大選的不確定性影響，在變數釐清後才有利指數顯著彈升，法人表示，可提前在選前的震盪過程做中長期布局，看好族群包含AI、iPhone、電競、折疊機等題材。其中，華通（2313）及高力（8996）可進行布局，也可透過長天期認購權證短線操作。

華通8月營收70.05億元，月增4.2%，年增8.4%；累計今年前八月營收461.69億元，年增15.9%。華通先前營運高峰是2023年10月創下73.19億元，去年9月至11月營收都在70億元以上，今年提前在8月達到單月營收超過70億元。

華通、高力相關權證

華通第3季HDI、軟板稼動率達90%；硬板部分台灣廠區受惠於衛星滿載、大陸廠區則季增5個百分點至85%。然而SMT因大陸組織計畫性調整利用率至85%且HDI有接單毛利較低手機產品，略為影響營運表現。但衛星訂單展望樂觀，長線SMT縮減有望提升毛利率。

由於第4季另一美系天上衛星PCB可望放量，2024衛星業務樂觀，可達130億至140億元，2025年估年增30%。因大陸組織調整，下半年減少大陸SMT接單，有望提升平均毛利率，目前訂單能見已至10月，後市看俏。華通相關權證有華通元富45購01、華通群益44購02。

高力8月營收月增表現，主因燃電大客戶Bloom Energy需求回復、液冷Manifold出貨隨QD供給改善而持續爬坡；預期9月兩項業務營收皆有望提升，產品組合轉佳，亦有機會帶動第3季毛利率走揚。

法人樂觀看待高力2025年展望，預期熱泵市場逐步回溫，板式產品穩健成長，燃電將因客戶掌握資料中心供電系統訂單受惠，液冷業務可望高速成長。高力相關權證有高力元富3C購03、 高力永豐41購01。