快訊

雨繼續下！13縣市大雨特報 防雷擊、淹水

華通、高力 聚焦長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
圖為華通台灣總部廠區。記者尹慧中/攝影
圖為華通台灣總部廠區。記者尹慧中/攝影

由於台股會受美國大選的不確定性影響，在變數釐清後才有利指數顯著彈升，法人表示，可提前在選前的震盪過程做中長期布局，看好族群包含AI、iPhone、電競、折疊機等題材。其中，華通（2313）及高力（8996）可進行布局，也可透過長天期認購權證短線操作。

華通8月營收70.05億元，月增4.2%，年增8.4%；累計今年前八月營收461.69億元，年增15.9%。華通先前營運高峰是2023年10月創下73.19億元，去年9月至11月營收都在70億元以上，今年提前在8月達到單月營收超過70億元。

華通、高力相關權證
華通、高力相關權證

華通第3季HDI、軟板稼動率達90%；硬板部分台灣廠區受惠於衛星滿載、大陸廠區則季增5個百分點至85%。然而SMT因大陸組織計畫性調整利用率至85%且HDI有接單毛利較低手機產品，略為影響營運表現。但衛星訂單展望樂觀，長線SMT縮減有望提升毛利率。

由於第4季另一美系天上衛星PCB可望放量，2024衛星業務樂觀，可達130億至140億元，2025年估年增30%。因大陸組織調整，下半年減少大陸SMT接單，有望提升平均毛利率，目前訂單能見已至10月，後市看俏。華通相關權證有華通元富45購01、華通群益44購02。

高力8月營收月增表現，主因燃電大客戶Bloom Energy需求回復、液冷Manifold出貨隨QD供給改善而持續爬坡；預期9月兩項業務營收皆有望提升，產品組合轉佳，亦有機會帶動第3季毛利率走揚。

法人樂觀看待高力2025年展望，預期熱泵市場逐步回溫，板式產品穩健成長，燃電將因客戶掌握資料中心供電系統訂單受惠，液冷業務可望高速成長。高力相關權證有高力元富3C購03、 高力永豐41購01。

營收 華通

延伸閱讀

元太、閎康 押中長天期

弘塑、家登 押中長天期

聚陽喊衝 挑中長天期

志聖、均豪 瞄準長天期

相關新聞

台股基金 看俏

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，國際資金回流亞股，帶動台股收復月線大關，續往季線挑戰。投信法人表示，低利率及溫和通膨環...

台達電、寶成 認購靚

台股多空震盪劇烈，投資人可首選「第3季優、第4季佳」個股，逢低進場布局，這些營運耀眼族群股價走勢相對抗震，投資人可參考台...

華通、高力 聚焦長天期

由於台股會受美國大選的不確定性影響，在變數釐清後才有利指數顯著彈升，法人表示，可提前在選前的震盪過程做中長期布局，看好族...

台積、日月光 四檔放閃

人工智慧（AI）是近年來全球最熱門的話題，國內外法人列為長線布局首選，法人持續按讚台積電（2330）、日月光投控（371...

期貨商論壇／世芯 二檔有潛利

世芯-KY（3661）近期表現有先蹲後跳趨勢，法人分析，ASIC需求強勁，世芯在英特爾的Gaudi系列持續推動業務，相關...

期貨商論壇／東陽 選價內外20%

汽車AM零組件大廠東陽（1319）公布8月合併稅前盈餘為3.17億元，年增20%；累計前八月稅前盈餘35.53億元，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。