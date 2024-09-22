台積、日月光 四檔放閃
人工智慧（AI）是近年來全球最熱門的話題，國內外法人列為長線布局首選，法人持續按讚台積電（2330）、日月光投控（3711）等族群，相關權證可伺機布局。
針對台積電相關業務，市場關注五大重點，包括：一、對AI周期及整體需求前景的看法；二、產能擴建能否支撐來自英特爾潛在增量訂單；三、未來先進製程產能規劃；四、定價策略；五、長期收入目標。
法人指出，投資人最關注第五點，台積電預期2021-2026年營收年複合成長率（CAGR）達15%至20%，甚至下一個五年目標也是如此，而長期毛利率維持在53%以上。雖然非AI需求今年持續低迷，但AI及高階智慧機需求強勁，成為重要亮點。台積電長線盈利前景穩固，長期毛利率將保持在53%或以上，雖然目前海外擴張、5奈米轉3奈米及3奈米擴張等會稀釋毛利率，但AI需求增長及2奈米製程擴展，以及5奈米和3奈米的高利用率等，將會緩解此影響。
日月光投控因估值相對較低，在市場中具有吸引力，且有機會進入輝達（NVIDIA）的AI GPU測試和系統封裝市場。基於日月光投控在AI晶片的生產潛力及未來幾年潛在收入增長。今年7月以來股價已經回落超過20%，反映半導體周期復甦疲弱及其在輝達AI GPU測試業務上的滲透速度較慢。
權證發行商建議，看好台積電、日月光投控的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過60天等條件的權證。
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