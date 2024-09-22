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雨繼續下！13縣市大雨特報 防雷擊、淹水

台達電、寶成 認購靚

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台達電董事長鄭平。 記者林俊良／攝影
台達電董事長鄭平。 記者林俊良／攝影

台股多空震盪劇烈，投資人可首選「第3季優、第4季佳」個股，逢低進場布局，這些營運耀眼族群股價走勢相對抗震，投資人可參考台達電（2308）、寶成（9904）等，利用權證參與行情。

短線市場訊息雜陳，加上經濟數據變化、利率決策動向、產業前景疑慮等變數影響，導致國際股市近期走勢多空震盪，短期恐以區間盤整為主。

台達電、寶成相關權證
台達電、寶成相關權證

法人認為，面對短線震盪走勢，由下而上挑選成長優質股仍是因應的策略，具基本面佳、獲利動能與中長期展望正向，且市場青睞的公司，可伺機分批布局。

凱基證券建議，投資人若看好這些營運耀眼族群後市，可透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握漲升的行情。　

台達電8月營收377.7億元，月增1.2%，連兩月創新高，受惠被動元件、伺服器及AI相關電源需求點火推升。台達電8月營收年增3.7%，累計今年前八月營收2,698.51億元，年增1.5%。法人看好台達電本季營收有望改寫新猷，季增約8%。

本季為傳統旺季，法人分析，台達電旗下被動元件大廠乾坤近年除積極擴產車用市場商機，也是蘋果iPhone供應鏈之一，隨iPhone 16新機鋪貨潮點火，成為台達電營收衝高重要推手之一。另外，來自AI伺服器電源需求強勁，以及推出自研液冷散熱關鍵零組件，將有助於毛利率擴張及評價面提升。

寶成8月合併營收232.27億元，月增4.4%、年增15.4%，為連五個月正成長；累計前八月合併營收1,740.86億元、年增4.4%。其中製鞋業務連六月正成長，且連二月成長幅度逾二成，顯示全球製鞋產業景氣已回升。寶成在製鞋業務恢復成長，加上南山人壽轉投資收益貢獻增加，法人估，全年整體獲利可望恢復成長。

法人指出，品牌客戶庫存調節已告一段落，帶動鞋材與製鞋廠訂單回升，預期各家大廠下半年營運將優於上半年。

凱基證券建議，若投資人看好此兩檔，可挑選價外程度20%以內、中長天期權證進行布局。

台達電 營收

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