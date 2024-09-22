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期貨商論壇／東陽 選價內外20%
汽車AM零組件大廠東陽（1319）公布8月合併稅前盈餘為3.17億元，年增20%；累計前八月稅前盈餘35.53億元，年增51%，每股盈餘5.87元，創同期新高。
東陽指出，北美市場需求增溫，啟動10萬坪史上最大擴產計畫；以七成租、三成買為目標，已取得4.8萬坪的新市科技工業區土地，完成擴充計畫後，年產值可增加百億元，未來會繼續覓地擴廠，以滿足三至五年長期發展需求。
東陽加快產品開模速度，大量送件申請CAPA等認證，讓汽車塑膠相關配件的品項更齊全，建構一條龍品項供應優勢。
投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證，如東陽統一44購02、東陽永豐45購01。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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