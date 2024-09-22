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期貨商論壇／家登 瞄準逾90天
家登（3680）第3季展望樂觀，客戶對DIFFUSER及FOUP拉貨強勁，EUV POD拉貨也轉強，8月營收持續攀升。產能方面，第2季底月產能1.1萬至1.2萬顆，大陸昆山二期產能開出，提升到1.5萬至1.6萬顆。EUV POD方面，台系客戶上半年拉貨約2,500顆，第3季有望超過2,000顆。
家登上半年獲利不如預期；因DIFFUSER產品產能跟良率提升，營收獲利將季季提升，下半年獲利估成長90%至100%。展望2025年，目前以FOUP月產能2.4萬顆計算，EUV POD恢復正常拉貨及韓系客戶跟CoWoS載具產品貢獻，營收年增率估達兩位數。看好家登後市投資人，可布局價外20%至價內10%、距到期日90天以上權證，如家登永豐41購01、家登元大41購02。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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