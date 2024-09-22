聽新聞
0:00 / 0:00
期貨商論壇／世芯 二檔有潛利
世芯-KY（3661）近期表現有先蹲後跳趨勢，法人分析，ASIC需求強勁，世芯在英特爾的Gaudi系列持續推動業務，相關權證可伺機布局。
世芯第2季合併營收135.8億元，季增29%，年增71%。世芯與英特爾合作代工Gaudi系列產品，預計明年英特爾將成為最大的客戶，樂觀看待營運增長，目標每年成長20%以上。
法人分析，世芯若能獲得更多CoWoS產能，明年Gaudi產品的營收貢獻有望上修。世芯今年營運維持強勁，明年雖進入產品轉換期，增長放緩，但2026年的營運展望樂觀。
看好世芯後市的投資人，可挑價內外20%以內、剩餘天數超過60天權證，如世芯中信42購09 、世芯元大43購26。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言