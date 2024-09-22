期貨商論壇／世芯 二檔有潛利

世芯-KY（3661）近期表現有先蹲後跳趨勢，法人分析，ASIC需求強勁，世芯在英特爾的Gaudi系列持續推動業務，相關權證可伺機布局。

世芯第2季合併營收135.8億元，季增29%，年增71%。世芯與英特爾合作代工Gaudi系列產品，預計明年英特爾將成為最大的客戶，樂觀看待營運增長，目標每年成長20%以上。

法人分析，世芯若能獲得更多CoWoS產能，明年Gaudi產品的營收貢獻有望上修。世芯今年營運維持強勁，明年雖進入產品轉換期，增長放緩，但2026年的營運展望樂觀。

看好世芯後市的投資人，可挑價內外20%以內、剩餘天數超過60天權證，如世芯中信42購09 、世芯元大43購26。（中國信託證券提供）

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