快訊

雨繼續下！13縣市大雨特報 防雷擊、淹水

台股基金 看俏

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，國際資金回流亞股，帶動台股收復月線大關，續往季線挑戰。投信法人表示，低利率及溫和通膨環境更有利投資市場，加以即將進入第4季傳統旺季行情，歷年台股上漲機率大於下跌走勢，投資人可透過台股基金布局年底作夢行情。

聯準會利率決策會議將聯邦資金利率目標區間調降至4.75%~5%間，主席鮑爾暗示9月降息2碼不是未來降息速度，有效降低市場對大幅降息背後為衰退風險擔憂，加上降息，促使國際資金轉向非美市場。

台股一般型基金績效
台股一般型基金績效

在美國降息的不確定因素消除後，反而有利市場信心。日盛投信台股投資研究團隊指出，聯準會此次大幅降息2碼，應屬於預防性措施；從9月FOMC會後公布點陣圖可見，多數Fed官員預計今年還會再降息2碼，明年則有4碼降幅。市場預期未來失業率若進一步上揚也不排除在後續11月、12月各再調降1碼利率、或是其中一次直接調降2碼利率，這將促使美國就業市場壓力放緩、持續維持經濟溫和成長及通膨數字穩定平衡。

日盛投信台股投資研究團隊指出，從基本面來看，因人工智慧（AI）伺服器供應鏈下半年開始進入出貨旺季，基本面相對較佳；據TrendForce調查，晶圓代工產業營運將全面回溫，受AI需求增溫，加上汽車、工控落底反彈，2025年將重啟零星備貨，2025年晶圓代工產值將年增20%。

台股 美國聯準會 降息

延伸閱讀

聯準會降息2碼鼓舞新興股市漲 新興市場成長動能具韌性

拚降息財！破萬名「上億富豪」大買債券 存款比重創新低

不確定性下降 台股加權指數價量齊揚、周線連二紅

Fed降息兩碼 專家建議關注新興市場債券、台股、美股

相關新聞

台股基金 看俏

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，國際資金回流亞股，帶動台股收復月線大關，續往季線挑戰。投信法人表示，低利率及溫和通膨環...

台達電、寶成 認購靚

台股多空震盪劇烈，投資人可首選「第3季優、第4季佳」個股，逢低進場布局，這些營運耀眼族群股價走勢相對抗震，投資人可參考台...

華通、高力 聚焦長天期

由於台股會受美國大選的不確定性影響，在變數釐清後才有利指數顯著彈升，法人表示，可提前在選前的震盪過程做中長期布局，看好族...

台積、日月光 四檔放閃

人工智慧（AI）是近年來全球最熱門的話題，國內外法人列為長線布局首選，法人持續按讚台積電（2330）、日月光投控（371...

期貨商論壇／世芯 二檔有潛利

世芯-KY（3661）近期表現有先蹲後跳趨勢，法人分析，ASIC需求強勁，世芯在英特爾的Gaudi系列持續推動業務，相關...

期貨商論壇／東陽 選價內外20%

汽車AM零組件大廠東陽（1319）公布8月合併稅前盈餘為3.17億元，年增20%；累計前八月稅前盈餘35.53億元，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。