美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，國際資金回流亞股，帶動台股收復月線大關，續往季線挑戰。投信法人表示，低利率及溫和通膨環境更有利投資市場，加以即將進入第4季傳統旺季行情，歷年台股上漲機率大於下跌走勢，投資人可透過台股基金布局年底作夢行情。

聯準會利率決策會議將聯邦資金利率目標區間調降至4.75%~5%間，主席鮑爾暗示9月降息2碼不是未來降息速度，有效降低市場對大幅降息背後為衰退風險擔憂，加上降息，促使國際資金轉向非美市場。

台股一般型基金績效

在美國降息的不確定因素消除後，反而有利市場信心。日盛投信台股投資研究團隊指出，聯準會此次大幅降息2碼，應屬於預防性措施；從9月FOMC會後公布點陣圖可見，多數Fed官員預計今年還會再降息2碼，明年則有4碼降幅。市場預期未來失業率若進一步上揚也不排除在後續11月、12月各再調降1碼利率、或是其中一次直接調降2碼利率，這將促使美國就業市場壓力放緩、持續維持經濟溫和成長及通膨數字穩定平衡。

日盛投信台股投資研究團隊指出，從基本面來看，因人工智慧（AI）伺服器供應鏈下半年開始進入出貨旺季，基本面相對較佳；據TrendForce調查，晶圓代工產業營運將全面回溫，受AI需求增溫，加上汽車、工控落底反彈，2025年將重啟零星備貨，2025年晶圓代工產值將年增20%。