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期貨商論壇／黃金期 利多加持

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，利多加持。 路透
黃金期，利多加持。 路透

美國聯準會上周宣布調降利率2碼，美元指數受降息利空影響，近日走勢維持低檔震盪。美元指數維持弱勢將有利於金價上漲，對黃金期貨而言屬於利多，後續聯準會持續降息的可能性仍然偏高，以長期來看，將有利黃金期貨持續走多。

另外，黎巴嫩遭大規模傳呼機爆炸攻擊，提高中東衝突規模擴大的可能，市場對避險需求的增加也有助於推動金價走強。

觀察CFTC統計至9月10日的最新資料，非商業交易人對黃金期貨的淨多單僅小幅度減碼，若以長線趨勢追蹤，今年3月以來非商業交易人對黃金期貨的淨多方部位持續呈現上升趨勢，且持倉的淨多單口數在8月再次創下新高，顯示即使黃金期貨短線行情有所震盪，非商業交易人仍持續進行偏多布局，籌碼面變化呈現對多方較為有利情況。

CME期貨交易所的黃金期貨在本月中向上脫離盤整後，近期行情持續創下新高，目前行情仍守穩在5日均線之上，且各級均線皆呈現上揚走勢，技術面仍維持偏多訊號，雖然短線漲多可能面臨部份賣壓，但在多重題材的利多加持下，目前黃金期貨仍具有持續上漲空間。

提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 美國聯準會

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