期貨商論壇／冠德期 後市有壓

中央銀行祭出史上最嚴的第七波房市管制措施，現階段因房貸緊縮，貸款條件不如以往，貸款利率上調、貸款估值保守以及寬限期縮短是目前申請房貸普遍的現象，而央行第七波選擇性信用管制實施後，預期房市恐將進一步降溫。房市降溫將不利相關營建類股營運表現，投資人不妨可以留意冠德（2520）期（HIF）做相關操作。

央行總裁楊金龍公開向房市投資客宣戰，直言不再是想貸多少、就能貸多少，同時也要藉這次機會告訴社會大眾，房市必須cool down，特殊時期，必須採取比較嚴肅的措施、謹慎防範房市風險升溫。

央行揮出史上最重「打炒房拳」，總裁楊金龍宣布第七波房市信用管制。央行宣布六大措施，包括新增規範自然人名下有房屋者之第一戶購屋貸款不得有寬限期；自然人第二戶購屋貸款最高成數由六成降為五成，並擴大實施地區至全國；公司法人購置住宅貸款由四成降為三成；自然人購置高價住宅貸款由四成降為三成；第三戶以上購屋貸款之最高成數由四成降為三成。

永慶房屋稱央行打擊房市力道出乎市場預料，顯示央行積極打擊非首購與非自住的投機炒作行為以及建商透過餘屋貸款養地套利的行為進行嚴格控管，以減緩不動產貸款總量的膨脹速度。（群益期貨提供）

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