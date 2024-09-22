台指期 短線整理再攻

台股上周五（20日）上漲116點，收在22,159點，累計全周上漲399點。期貨商表示，目前不論台指或櫃買上檔皆有套牢賣壓，但若量能維持3,500億元以上並緩步墊高，有機會帶動技術面重回多頭格局，留意後續量能狀況。

台股上周五受美股創高激勵，指數跳空開高，盤中一度大漲超過300點，但逢高賣壓陸續出籠，此外，央行祭出史上最猛打房絕招，營建族群集體重挫，拖累指數漲幅收斂，終場指數上漲116點、收在22,159點，累計全周上漲399點。

台指期上周五上漲141點、至22,216點，正價差為60.58點。籌碼面部分，三大法人買超269億元，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,444口至8,061口，其中外資淨空單增加1,681口至31,945口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,913口至10,855口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼中性格局，賣權OI大於買權OI差距為七百餘口，買權賣權OI總量相去不遠；周選擇權方面，賣權OI增量持續大於買權，目前選擇權多方呈現表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，上周五台股回補9月4日空方缺口，目前在量能明顯回升下，短線拉回可以樂觀操作布局。

元富期貨認為，受到美股創高激勵，台指期上周五跳空開高近300點，續創波段新高，不過，遭遇季線反壓，指數漲幅收斂，終場上漲逾140點，以黑K棒留上影線作收。以扣抵值來看，季線將維持下彎走勢，上檔壓力加重、不容易一次突破，短線震盪整理後有機會再攻。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21,100點。