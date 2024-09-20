快訊

Gogoro股價大跌9成…那些赴海外掛牌新創怎麼樣了？專家點出成功2關鍵

北士科案 議會揭柯市府招標放水「特定財團發大財 」

「說好化療完就辦婚禮」…吳沛憶深情悼念許家蓓：牽妳的手交給菩薩

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／創惟 兩檔動能強

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
創惟相關權證
創惟相關權證

創惟（6104）第3季營收將有明顯季增，主要來自於重要客戶的新專案的量產發酵，加上AI PC的推出，PC市場有一些回溫；iPhone 15系列開始更換為 Type-C，相關的周邊需求強勁，挹注創惟營運。

今年第3季營收優於第2季，第4季營收至少與第3季持平，客戶產品量產的生命周期會維持一段時間，創惟明年營收可樂觀看待。2025年成長動能包含PC的出貨量成長、消費性電子需求成長，營益率跟營收成正比。創惟現在有推出USB4的Re-driver、Control l e r ，目前客戶還在驗證中，預計明年上半年進入量產。

權證發行商建議，看好創惟後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上的商品入手。（群益金鼎證券提供、記者廖賢龍整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

果粉含金量就是高！台灣大iPhone 16首賣 月租費1399元以上占8成

網路家庭旗下21st FinTech 與德誼、遠傳推iPhone訂閱制

iPhone 16開賣銷售表現較去年成長 燦坤看好帶動一波換機潮

中華電信首次北、中、高三地同步舉辦iPhone 16新機首賣會！「百萬Hami Point寵果粉」抽獎活動起跑

相關新聞

欣興、東捷 四檔放閃

玻璃基板產品將於2026至2027年進入量產，欣興（3037）、東捷（8064）等台廠供應鏈有望受惠，權證發行商表示，可...

緯穎、技嘉 選逾60天

AI概念股在近來修正整理後，隨第4季旺季即將到來，吸引逢低進場買盤。其中指標股緯穎（6669）、技嘉（2376）下半年出...

全民權證／創惟 兩檔動能強

創惟（6104）第3季營收將有明顯季增，主要來自於重要客戶的新專案的量產發酵，加上AI PC的推出，PC市場有一些回溫；...

全民權證／訊聯 挑價內外10%

訊聯（1784）因透過外泌體全球研發代工商業模式，已跨領域到醫療保健、妝品製造、中醫、藥廠、芳療等不同產業，將搶攻再生醫...

全民權證／昇達科 押長天期

昇達科（3491）第2季營收較去年同期成長，毛利率季增至55.4%，主因高毛利率的低軌衛星營收比重提升至44%及一次性N...

最牛一輪／聯發科看旺 國泰44俏

聯發科（2454）新款高階旗艦手機晶片天璣9400有望在10月亮相，採用3奈米製程。法人預估，在雲端ASIC市場開發及汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。