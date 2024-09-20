全民權證／訊聯 挑價內外10%

訊聯（1784）因透過外泌體全球研發代工商業模式，已跨領域到醫療保健、妝品製造、中醫、藥廠、芳療等不同產業，將搶攻再生醫療領域新商機。

台灣明年將進入超高齡社會，推升再生醫療市場擴張，訊聯依「特管辦法」至今獲衛福部核可的計畫已達56案，脂肪幹細胞案全台獲准最多，其中以退化性關節炎的市場需求最強勁。全球再生醫療市場前景可期，根據市調機構預估，2033年將達5,317億美元，2024年至2033年複合年增長率為32.4%。法人表示，訊聯今年推出外泌體全球研發代工新模式，未來將擴大延伸到全球六大洲的客戶。

看好訊聯的投資人可挑選價內外10%左右，有效天期60天期以上的權證介入。（凱基證券提供，記者何佩儒整理）

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