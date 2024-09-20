全民權證／昇達科 押長天期

昇達科（3491）第2季營收較去年同期成長，毛利率季增至55.4%，主因高毛利率的低軌衛星營收比重提升至44%及一次性NRE收入挹注，稅後純益1.8億元，季增130%，每股純益（EPS）2.79元。公司預期下半年營運持續有表現。

全球網路滲透率長期呈現穩定成長態勢，去年全球都市網路滲透率約79%，然偏遠地區僅42%滲透率下，產業處於初期階段，根據國際研調機構預估，低軌衛星顆數將從2023年7,500顆，成長至2030年51,093顆。市場規模則從2023年50.7億美元成長至2031年164.6億美元，年複合成長率約33.8%。

權證券商建議，看好個股後市投資人，可利用價內外5%以內、可操作天期200天以上的長天期商品介入。（元大證券提供、記者周克威整理）

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