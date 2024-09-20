緯穎、技嘉 選逾60天

AI概念股在近來修正整理後，隨第4季旺季即將到來，吸引逢低進場買盤。其中指標股緯穎（6669）、技嘉（2376）下半年出貨動能看增，法人預期，下半年營運將優於上半年。看好相關題材投資人，可透過權證參與行情。

法人指出，去年第4季起，即可看到緯穎AI伺服器出貨呈現逐季成長，隨新產品的研發、量產推出，出貨占比也跟著提高，此成長態勢並延續到今年。緯穎優勢在於依據客戶需求提供客製化的解決方案，雖然目前以ASIC客戶為主，但也持續耕耘GPU AI伺服器市場，積極拓展多元客戶。

由於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳掛保證，Blackwell晶片將依規劃在第4季推出，但市場普遍預估，該晶片將在明年首季放量。緯穎前8月營收2,104億元，創下歷來同期新高，年增25.5%。

技嘉受惠下半年AI伺服器放量，且板卡方面因主機板新品推出加持，加上遊戲大作熱賣，推升出貨動能。法人預期，明年在AI伺服器持續增溫帶動下，獲利將持續有所表現。尤以技嘉在AI領域已從單純賣伺服器轉為AI資料中心解決方案廠，未來隨著AI相關貢獻進一步放大，對營運有正面助益。

權證發行商表示，投資人若看好緯穎、技嘉後續表現，可以挑選價內外10%以內，距到期日60天以上的權證，以小金搏大利。