期貨商論壇／輕原油期 橫盤整理

經濟日報／ 記者王皓正整理
原油示意圖。 路透
原油示意圖。 路透

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，美國能源署（EIA）月報預估今年美國石油需求成長將趨穩，OPEC月報將全球今年原油需求預估自8月預估的每桶211萬桶下修至203萬桶。

相關機構報告皆保守看待全球原油需求，但黎巴嫩真主黨成員呼叫器爆炸事件後中東地緣政治風險升高，FOMC利率點陣圖顯示年底前仍具2碼降息空間，有助景氣與原油需求回升之下，輕原油價格有望轉為橫向盤整。

美國墨西哥灣區受到颶風「弗朗辛」影響，超過半數的原油開採設施處於停擺狀態，由於該區產量占全美的15%，原油生產中斷的疑慮升高，加上黎巴嫩真主黨成員集體遇襲，對於中東地緣衝突可能會加劇的擔憂推升輕原油價格持續反彈。聯準會（Fed）9月會後決議降息2碼，會議聲明提及美國就業增長減緩，市場擔憂經濟放緩將影響原油需求，10月交割輕原油期貨18日下跌0.4%以每桶70.91美元做收。

在原油供需數據部分，國際能源署（IEA）月報顯示上半年全球原油消費量增加每日80萬桶相當於去年同期的三分之一，且考量中國經濟數據表現不如預期，調降今年每日原油需求的成長預測。另一方面，EIA資料顯示，13日當周美國商用原油庫存較前周減少160萬桶低於市場預期的減少210萬桶，且較過去五年平均值低4%。

（國泰期貨提供）

原油價格 期貨交易 美國

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