台指期 正價差擴大

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫

股期雙市昨（19）日吐悶強彈，指數齊步站上22,000點大關。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少213口、降至3萬口，展望盤勢，現階段技術面以震盪格局看待，但操作宜以短線為主，行情延續高檔整理。

碼，聯準會主席鮑爾警告，勿將2碼降幅視為常態。鮑爾成功控制了市場預期，使得美股四大指數周三皆由紅翻黑小跌作收，但觀察昨天亞洲股市大多以上漲回應FOMC降息2碼舉措，日本股市開高走高，韓股跌幅縮小。

台股昨天一舉突破月線並重回22,000點大關，尾盤台積電甚至收到最高960元突破季線，但須注意的是量能目前只有3,200億元左右，加權指數昨天終場上漲363點，收在22,042點。

期貨部分，台指期昨天上漲380點至22,074點，價差方面，正價差為31.31點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超約353億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少615口至4,617口，其中，外資淨空單減少213口至30,264口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加473口至8,942口。

永豐期貨指出，短線重頭戲是日本央行將召開利率決議並在隨後召開記者會，須留意未來日本升息相關動向，與美國聯準會降息一來一回恐會影響未來全球資金移動，投資人須注意。

群益期貨表示，現階段外資期現貨略為樂觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股波動率逐漸走低，短線台股一旦放量站上季線，台股則將加速走揚幅度。

台股 日本央行

延伸閱讀

50年來首見！聯準會大選年改變利率政策

Fed 降息2碼 分析師曝5個買金融股的理由

Fed降息2碼 法人預期美選後再降2碼、股市投資以防禦型或優質資產為主

聯準會啟動降息循環 美總統候選人反應平靜

相關新聞

台達電、光寶科 四檔熱

因應AI算力的提升，不管是AI伺服器或是邊緣AI，都需要更佳的電源管理系統，台達電（2308）、光寶科（2301）受惠A...

台指期 正價差擴大

股期雙市昨（19）日吐悶強彈，指數齊步站上22,000點大關。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少213口...

期貨商論壇／輕原油期 橫盤整理

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，美國能源署（EIA）月報預估今年美國石油需求成長將趨穩，OPEC月報將全球今年原油需求預...

期貨商論壇／半導體30期 帶勁

美國聯準會（Fed）利率決策會議如預期降息2碼，本輪降息周期正式開啟。短期技術面來看半導體30期貨，在Fed降息首日後帶...

世紀鋼、上緯 挑兩個月

聯準會四年來首度降息，一口氣降2碼，不確定性消除後，台股開盤小跌後一路走揚，並以最高價22,042收盤，盤面上如世紀鋼（...

全民權證／晶技 選逾五個月

晶技（3042）8月自結稅前盈餘1.66億元，年減32.9%，每股盈餘0.48元；累計今年前八月自結稅前盈餘16.89億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。