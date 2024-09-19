股期雙市昨（19）日吐悶強彈，指數齊步站上22,000點大關。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少213口、降至3萬口，展望盤勢，現階段技術面以震盪格局看待，但操作宜以短線為主，行情延續高檔整理。

碼，聯準會主席鮑爾警告，勿將2碼降幅視為常態。鮑爾成功控制了市場預期，使得美股四大指數周三皆由紅翻黑小跌作收，但觀察昨天亞洲股市大多以上漲回應FOMC降息2碼舉措，日本股市開高走高，韓股跌幅縮小。

台股昨天一舉突破月線並重回22,000點大關，尾盤台積電甚至收到最高960元突破季線，但須注意的是量能目前只有3,200億元左右，加權指數昨天終場上漲363點，收在22,042點。

期貨部分，台指期昨天上漲380點至22,074點，價差方面，正價差為31.31點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超約353億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少615口至4,617口，其中，外資淨空單減少213口至30,264口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加473口至8,942口。

永豐期貨指出，短線重頭戲是日本央行將召開利率決議並在隨後召開記者會，須留意未來日本升息相關動向，與美國聯準會降息一來一回恐會影響未來全球資金移動，投資人須注意。

群益期貨表示，現階段外資期現貨略為樂觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股波動率逐漸走低，短線台股一旦放量站上季線，台股則將加速走揚幅度。