期貨商論壇／半導體30期 帶勁

美國聯準會（Fed）利率決策會議如預期降息2碼，本輪降息周期正式開啟。短期技術面來看半導體30期貨，在Fed降息首日後帶量收高，盤勢仍維持在10日均線至月線間震盪。觀察周線、10日均線向上，或有助月線下行趨勢走緩，惟季線趨勢持續向下，加上半年線接近8月下旬震盪整理區域，短線彈升須留意獲利了結賣壓，指數未站穩半年線之前，留意震盪加劇可能。

Fed降息首日市場對利率政策轉變喜憂交雜。喜的是未來借貸成本走低，有利大型科技公司增加人工智慧基礎設備投資，憂的是經濟前景是否沒有想像中強勁，若需求消退，將打擊多家科技企業大筆支出在未來變現的能力。據Fed發布的利率點陣圖預測，今年剩餘兩次聯邦公開市場委員會（FOMC）政策會議將再次降息。官員對2024年基準利率預期中位數將降至4.4%，與最新利率約有2碼的距離，低於6月對2024年底5.1%的預測，暗示Fed將在今年剩餘的二次會議中再降息。儘管降息不意味對利率敏感的半導體類股，將立即再迎來資金浪潮推升的時刻，但應有助緩解第3季來的市場震盪。

整體而言，只要通膨不捲土重來，Fed官員不致在利率方面有更積極措施，降低借貸成本應有助推動經濟和股市溫和增長。Fed透過貨幣政策轉變方式提振勞動市場，是這次會議傳達出的訊息，對市場來說仍可偏向正面看待。（凱基期貨提供）