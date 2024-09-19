全民權證／欣興 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者何佩儒整理
欣興相關權證 圖／經濟日報提供
欣興相關權證 圖／經濟日報提供

欣興（3037）7月、8月單月營收都站上百億元的水平，除了反應旺季效應，法人表示隨欣興AI相關產品占比提高，將帶動下半年營運優於上半年。

欣興8月營收108億元，月增7.6%，年增17.4%，累計前8月營收751億元，年增8%。欣興的PCB業務在加速卡、低軌衛星、光通訊布局已有成果，將帶動下半年稼動率逐漸攀升，訂單能見度可達明年上半年。

法人預期欣興下半年營運將優於上半年，由於今年為布局AI進行產線升級，初期良率與效率受影響，導致上半年相對失色，不過隨著AI布局開花結果，營運將加速回升。

看好欣興的投資人可挑選價內外15%以內，有效天期120天以上的權證介入。（兆豐證券提供）

布局 欣興 營收

延伸閱讀

華科事業群法說會 精成科看好下半年 AI 應用帶動成長

SpaceX奪WiFi大單 昇達科、金寶、事欣科營運看俏

欣興、景碩 權證挑逾五個月

全民權證／欣興 兩檔有潛利

相關新聞

台達電、光寶科 四檔熱

因應AI算力的提升，不管是AI伺服器或是邊緣AI，都需要更佳的電源管理系統，台達電（2308）、光寶科（2301）受惠A...

台指期 正價差擴大

股期雙市昨（19）日吐悶強彈，指數齊步站上22,000點大關。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少213口...

期貨商論壇／輕原油期 橫盤整理

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，美國能源署（EIA）月報預估今年美國石油需求成長將趨穩，OPEC月報將全球今年原油需求預...

期貨商論壇／半導體30期 帶勁

美國聯準會（Fed）利率決策會議如預期降息2碼，本輪降息周期正式開啟。短期技術面來看半導體30期貨，在Fed降息首日後帶...

世紀鋼、上緯 挑兩個月

聯準會四年來首度降息，一口氣降2碼，不確定性消除後，台股開盤小跌後一路走揚，並以最高價22,042收盤，盤面上如世紀鋼（...

全民權證／晶技 選逾五個月

晶技（3042）8月自結稅前盈餘1.66億元，年減32.9%，每股盈餘0.48元；累計今年前八月自結稅前盈餘16.89億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。