全民權證／欣興 兩檔有看頭

欣興（3037）7月、8月單月營收都站上百億元的水平，除了反應旺季效應，法人表示隨欣興AI相關產品占比提高，將帶動下半年營運優於上半年。

欣興8月營收108億元，月增7.6%，年增17.4%，累計前8月營收751億元，年增8%。欣興的PCB業務在加速卡、低軌衛星、光通訊布局已有成果，將帶動下半年稼動率逐漸攀升，訂單能見度可達明年上半年。

法人預期欣興下半年營運將優於上半年，由於今年為布局AI進行產線升級，初期良率與效率受影響，導致上半年相對失色，不過隨著AI布局開花結果，營運將加速回升。

看好欣興的投資人可挑選價內外15%以內，有效天期120天以上的權證介入。（兆豐證券提供）