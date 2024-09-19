全民權證／晶技 選逾五個月

經濟日報／ 記者高瑜君整理
晶技相關權證 圖／經濟日報提供
晶技相關權證 圖／經濟日報提供

晶技（3042）8月自結稅前盈餘1.66億元，年減32.9%，每股盈餘0.48元；累計今年前八月自結稅前盈餘16.89億元，年增30.2%，每股盈餘4.92元。

法人指出，晶技車用電子產品產能維持滿載，車用營收比重維持20%以上，整體稼動率提升，也讓費用率預期降低。待手機、筆電AI應用生態系發展，產業需求復甦成長拉貨動能增加，晶技量產規模放大將提高獲利效益。展望2025年，AI功能陸續導入PC及手機產品，又石英元件產業已經經過二至三年庫存調整，客戶、通路庫存下降後，石英元件產品有望隨著整體拉貨需求而回升。

權證發行商建議可買進價內外5%以內、距到期日150天以上的認購權證。（國泰證券提供）

晶技 權證

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