台達電、光寶科 四檔熱

因應AI算力的提升，不管是AI伺服器或是邊緣AI，都需要更佳的電源管理系統，台達電（2308）、光寶科（2301）受惠AI趨勢帶動產品需求增溫，近期股價增溫，惟盤勢震盪，投資人可透過相關權證以較低成本參與行情。

台達電8月營收377.7億元，續創歷史單月新高，月增1.2%、年增3.7%；累計前八月營收2,698.5億元，年增1.5%，也締新猷。法人表示，台達電是輝達GB200伺服器電源最大供應商，而且從電源供應系統一路延伸至水冷散熱系統，所供應的產品線相當廣泛，可提供客戶完整的解決方案，因此成為全球大型雲端服務供應商（CSP）重要的合作夥伴。

台達電、光寶科相關權證 圖／經濟日報提供

據了解，台達電受惠AI伺服器市場需求增溫，旗下AI電源產品線營收上半年已占整體營收4%至5%，下半年出貨動能將更強。

光寶科也持續強化AI布局，並持續優化現有產品線，包括資訊及消費性電子部門的高階電源與智慧輸入裝置出貨量持續攀升；雲端及物聯網部門則有雲端運算、高階伺服器電源管理系統，支撐營收動能。

光寶科光電部門占營收比重持續增加，其中光耦合器高階產品，以及不可見光在感測應用的出貨量都呈現成長，另外也展開液冷散熱領域的布局。

權證發行商表示，看好台達電與光寶科的投資人，可挑選價內外15%之內、有效天期150天以上的權證參與行情。