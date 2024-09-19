世紀鋼、上緯 挑兩個月

聯準會四年來首度降息，一口氣降2碼，不確定性消除後，台股開盤小跌後一路走揚，並以最高價22,042收盤，盤面上如世紀鋼（9958）、上緯投控（3708）等股領漲。發行券商建議，對於綠能概念股族群偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人認為，台灣本土供應鏈若能在離岸風電3-2期進入供應鏈，未來仍將能累積足夠產品經驗面對3-3期的國際挑戰，國內廠商在地域上及學習曲線成長下仍具優勢，水下基礎半成品可彈性進口，不過因體積龐大因此在地仍具優勢有利於相關供應鏈未來表現，如世紀鋼、上緯投控。

展望後市，法人預估世紀鋼2025年營收將擴大成長，主要成長動力有二。首先，施工案場的風機尺寸將維持在14MW以上，零部件的加工難度依舊。其次，單一風場規模將逐步從平均300MW提高至500MW以上，進一步提高經濟規模。

法人指出，上緯投控取得旗下可回收樹脂及碳纖維產品碳足跡認證，其中可回收碳纖維減碳量可下降97%。由於目前減碳方式分為使用綠能、改善製程或替換原料零件及購買碳權為主要方式，在現階段綠能供給不足、碳權價格不穩定，因此企業開始進行導入新材料進行減碳。

權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的相關認購權證。