聯準會放鴿 匯豐投信：股債有望同步受惠

美國聯準會9月最新的貨幣政策決議一次降息2碼、符合市場期待，將聯邦基準利率下調至4.75-5.00%的利率區間，這也是繼2020年新冠疫情後睽違4年之久的首波降息週期。滙豐投信指出，一次降足兩碼大幅降低市場對年底前貨幣政策路徑的臆測、對於穩定金融市場具有正面效果。

滙豐超核心多重資產基金經理人楊博翔進一步說明，聯準會降息眾所矚目，且此次以「鴿派」降息開啟貨幣政策的寬鬆週期，對於投資市場具有相當正面的實質意義。依據最新的點陣圖預測，今、明年的利率中值都出現下調，這代表2024年底前仍有2碼空間、明年仍有4碼的空間。

根據歷史經驗顯示，若經濟在降息後12個月內遭逢經濟衰退，股票將走跌；反之，若經濟未遭遇衰退，則降息週期啟動後的股債資產都具備正向表現。以本次降息前公布的各項數據來分析，經濟目前沒有衰退的跡象，加上此次降息為預防性降息，因此預期降息對於後續全球資產的表現將有正面的挹注效果。

展望後市，滙豐超核心多重資產基金經理人楊博翔認為，地緣政治以及美國總統大選議題仍可能不時擾動投資氛圍，因此建議投資人仍可選擇以廣納多元主題的多重資產基金作為核心布局策略。其中股票部位可聚焦長期具有成長趨勢題材如AI科技相關，並搭配兼具股利率及防禦優勢的基礎建設股票。債券部位則可配置低波動債券，進一步降低投資波動，且增加收息機會，將能有效掌握市場輪動節奏，方能在不確定仍高的投資環境下搶得先機。