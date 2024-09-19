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10月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北19日電

台北股市今天上漲363.85點，收22042.69點。10月電子期收1178.30點，上漲23.50點，正價差2.46點；10月金融期收2057.80點，上漲23點，逆價差3.72點。

10月電子期以1178.30點作收，上漲23.50點，成交698口。11月電子期以1171.25點作收，上漲21.05點，成交1口。

電子現貨以1175.84點作收，上漲21.51點；10月電子期貨與現貨相較，正價差2.46點。

10月金融期以2057.80點作收，上漲23點，成交809口。11月金融期以2037.40點作收，上漲4.20點，成交1口。

金融現貨以2061.52點作收，上漲26.41點；10月金融期貨與現貨相較，逆價差3.72點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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