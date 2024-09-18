全民權證／華通 選逾兩個月
華通（2313）8月營收70億元，月增4.2%、年增8.4%，法人估第3季營收210.2億元，季增24.5%、年增7.3%，毛利率18.4%，稅後純益19.4億元，季增68.6%、年增15.6%，每股純益（EPS）1.63元。
展望2024年，市場在美系大客戶新機尚未正式開賣前，暫維持Mobile Phone、PC、FR+FPC、SMT相關營收年增1~7%不等的看法，低軌衛星營收則可望微幅超越原先130~140億元，因此預估全年營收758.5億元，年成長13.1%，毛利率16.8%，稅後純益61.8億元，年成長48.2%，EPS上看5.2元。
權證券商建議，看好華通後市的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的商品介入。（永豐金證券提供）
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