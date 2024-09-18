國泰金、富邦金 四檔俏

美國聯準會於最新利率決議前夕，台股多空都難有表現，市場焦點轉向基本面，其中，國泰金（2882）、富邦金（2881）獲利前景看佳，吸引投資買盤青睞；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

國泰金上半年初年度保費收入為524億元，年減26%，上半年新契約價值164億元，逆勢年成長21%，新契約利潤率為31%，較去年同期提高12個百分點。

展望2024年，國泰金傳統保障型、理財型、健康意外保單將有雙位數成長動能，並在著重高價值保單銷售策略下，新契約價值也將同步增長。再加計獲利挹注、調整後淨值，預估2024年隱含價值為1.2兆元，年增5%，按金控股本換算，每股隱含價值為81.7元。

市場初步估計，國泰金今年稅後純益1,011億元，年成長98.5%，扣除特別股股利後，每股純益（EPS）為6.66元。

富邦金上半年初年度保費為556億元，在積極銷售高價值的分期繳、保障型商品，以及分紅保單下，轉為年成長16%，但因分紅保單利潤率較低，上半年新契約價值僅年增8%至121億元，換算新契約利潤率為21.7%，較2023年同期下滑。

市場預期今年初年度保費將有雙位數成長動能，且在分期繳保單占比提高，以及利潤率較低的分紅保單熱銷等多空因素拉鋸下，預期2024年新契約價值亦將雙位數成長。若看好相關個股，可布局價內外10%以內、有效天期超過60天的權證。