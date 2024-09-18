元太、閎康 押中長天期

台股昨（18）日因外資擴大調節力道，回測5日線關卡，元太（8069）、閎康（3587）等兩檔中小型題材股逆勢收紅，後市仍有輪漲機會，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人指出，電子紙標籤（ESL）僅需鈕釦電池及無線傳輸更改貨架產品標籤，具有節省人力的優勢，且能減少紙張用量，目前北美市場滲透率僅11%，低於歐洲市場的25%，預期隨美系大型連鎖零售業者採用，將帶動滲透率提升，有利元太出貨表現。

元太、閎康相關權證 圖／經濟日報提供

電子書閱讀器受惠彩色電子紙解決方案不斷進化，元太最新的Kaleido 3方案反應及翻頁速度已較先前機種更快，近期全球特定前三大電子閱讀器品牌商推出彩色閱讀器帶動市場需求，元太營運同步水漲船高。

元太新竹新廠辦今年下半年將完工且進駐設備，預期明年第1季開始量產第五條新材料產線，2026年量產第六條產線，均支援大尺寸數位看板。

法人指出，閎康下半年整體營收可望小幅優於上半年，其中，台灣地區大客戶案件部分遞延至下半年，中國大陸地區受惠半導體自主化，整體測試TAM提升，加上蘇州實驗室完成，將爭取FA客戶，挹注營運動能。

日本地區部分，目前閎康名古屋廠產能高度滿載，熊本廠因尚未取得台系客戶訂單，稼動率偏低，將承接部分名古屋實驗室外溢訂單。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。