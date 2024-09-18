期貨商論壇／生技期 相對抗跌

本周為超級央行周，包括美國聯準會、台、日、英、大陸等央行，都將宣布最新利率決策，其中聯準會貨幣政策會議已在17日登場，並已於台北時間今（19）日凌晨2點宣布利率決策。

日昨根據FedWatch的工具顯示，9月降息2碼的機率超過六成。然而降息2碼，可能引發經濟衰退的市場擔憂，股市恐劇烈震盪。值得關注的是，生技類股與聯準會貨幣政策的關聯度較低，因此在市場波動或貨幣政策變動時，可能表現相對穩定或具備抗跌性。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，符合現今市場聚焦的產業，契約規模約21萬元，保證金為15,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

技術面來看，臺灣生技期貨近期在4,300點附近震盪整理，雖沒有再次探底，但也不見明顯拉抬，均線糾結尚未出現明顯方向，短線維持區間震盪的機率較高。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）