期貨商論壇／台積期 上檔有壓

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國商務部公布數據顯示，8月零售銷售月增0.1%，高於市場預期，按年來看，儘管8月數據較上月下修後滑落，但仍維持2%以上的成長力道，暗示美國經濟仍維持穩健，有助舒緩市場對美國經濟衰退的疑慮。

市場對聯準會大幅降息的預期攀高，美日利差縮小，使得美元兌日圓匯價一度升破140元大關，創逾一年來新高，日本央行委員近來相繼作出「鷹派」發言，指稱若經濟、物價符合央行預期，就會逐步調升政策利率，最低要升至1%左右。市場擔心日圓若急升，除不利外銷出口動能，也可能再次引發carry trade套利平倉。

台股目前仍受制於上檔壓力，量能萎縮，市場追價信心不足，金融市場目前仍處於一個有不確定性的動盪時刻，後市留意探底風險恐仍未排除。國際市場的眾多利空以及台股的空方趨向，恐影響大型權值股，如台積電期貨近期表現。

曹富凱表示，綜合技術面及籌碼面，台股呈現量縮，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃；台積電期貨目前位置季線上檔有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠，技術面觀察台積電個股期貨仍在整理，預期未來整理數周後，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。（富邦期貨提供）