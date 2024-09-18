台指期 外資減碼空單

台股昨（18）日震盪走低，早盤短暫翻紅後隨即出現賣壓，終場指數下跌171點、跌幅0.7%、收在21,678點。期貨商建議，由於目前整體盤勢仍處整理格局，因此可透過台指期高出低進、短進短出。

台指期昨日下跌196點至21,619點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,264口至5,232口，其中外資淨空單減少1,799口至30,477口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,954口至8,469口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠；周選擇權方面，買權賣權OI增量相當，目前選擇權多空皆無明顯表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權最大OI落在20,800點；月買權最大OI落在21,900點，月賣權最大OI落在19,600點。全月未平倉量put／call ratio值由1.11下降至0.99，VIX指數上升1.67至25.4。

整體來說，目前市場上觀望氣氛仍濃厚，須注意今日凌晨美國聯準會的利率決策會議、以及明日日本央行的利率決策會議結果。

群益期貨認為，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股持續挑戰9月4日空方壓力缺口，短線仍待量能逐漸放大回升，將能打破目前的區間僵局。

元富期貨表示，就技術面觀察，台股昨日呈現震盪走低格局，盤中一度有買盤追價力道，拉抬指數翻紅，不過賣壓隨即出籠，尾盤遇到台指期結算，指數跌幅擴大，終場以黑K棒留上影線作收，指數月線得而復失，半年線同步失守，整體仍屬於整理格局。