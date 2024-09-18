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9月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北18日電

台北股市今天下跌171.24點，收21678.84點。9月電子期收1150.50點，下跌15.25點，逆價差3.83點；9月金融期收2030.80點，上漲2.60點，逆價差4.31點。

9月電子期以1150.50點作收，下跌15.25點，成交277口。10月電子期以1154.80點作收，下跌13.00點，成交630口。

電子現貨以1154.33點作收，下跌14.54點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差3.83點。

9月金融期以2030.80點作收，上漲2.60點，成交327口。10月金融期以2035.20點作收，上漲4.20點，成交668口。

金融現貨以2035.11點作收，下跌1.01點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差4.31點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

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