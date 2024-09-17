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統一「食」力強 押長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

統一（1216）受惠旗下轉投資事業表現亮眼，挹注獲利，整體營運繳出佳績，加上法人看好內需消費產業在第4季有望回溫，近期吸引買盤布局，股價站上10日、月線。

本國投顧法人表示，出境旅遊潮壓抑內需消費動能，百貨、電商、餐飲、國旅等次產業都反應受到影響，第4季觀察重點在出境旅遊潮是否會退燒，讓內需消費動能受到的壓抑減輕，目前看來，負面影響將逐漸減輕。

統一第2季稅後純益59.09億元，較去年同期衰退4.7%，每股稅後純益（EPS）1.04元；上半年稅後純益114.43億元，年增率2.1%，EPS為2.01元，較去年同期1.97元增加0.04元，主要是受惠於旗下轉投資統一超、統一中控等穩定獲利挹注，隨著營運穩健成長，獲利跟著成長。

此外，統一最重要的子公司統一中控，因物料成本下降，亦有助整體營運效益提升，近一期淨利人民幣9.66億元，年成長10.2%，若還原去年處分合肥統一部分土地及建物之一次性收益，稅後淨利同比增加3.53億元。

法人分析，統一雖第3季旗下綜合通路及食品業務動能都表現平平，但零售部門依靠併購家樂福、菲律賓 7-11 快速展店才實現較大幅度的增長。雖然台灣本土業務僅藥妝百貨動能較佳，以及物流業務受惠電商興起，不過，預期整體營運將穩健擴張。

權證發行商建議，看好統一後市表現的投資人，可透過布局相關認購權證掌握槓桿利潤，挑選標準，則以價內外5%內、距到期日超過四個月等條件為主。

消費

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