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緯創、台燿 四檔活力旺

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

台股持續壓縮整理，盤面題材股各自表態，緯創（3231）、台燿（6274）等基本面佳、法人買盤進駐的「領漲抗跌概念股」，有機會逆勢突圍。發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

緯創第3季營運展望良好，主要成長動能除筆電、桌機及監視器進入旺季，法人預估相關營收將季增個位數外，來自特斯拉、戴爾電腦、Meta、亞馬遜的數項專案啟動，亦帶動人工智慧（AI）伺服器營收季增逾二成，產品組合改善帶動獲利上修。

法人指出，受惠今、明年H100／H200／B200等GPU基板使用量增加，接單比重90%以上的緯創營運動能強勁，預期2025年在GB200 compute board供應比重亦達40%至50%。

考量戴爾電腦2025年AI伺服器訂單增加，緯創規畫在台灣湖口、美國德州與墨西哥擴增產能。法人評估，在加計緯穎營收擴張貢獻後，緯創伺服器營收占比，可望由2023年的35%，進一步提高至2024至2025年的46%、55%。

台燿受惠800G交換器及AI相關等高階產品出貨提升，8月營收再締歷史新猷，表現優於預期，法人基於目前高階需求暢旺，調高第3季營收預估值，將可季增約15%，續創單季新高紀錄。

在獲利方面，台燿無懼銅價成本大幅上揚干擾，第2季毛利率逆勢較上季成長，優於同業表現，主要驅動力量來自高階產品組合優化及稼動率提升，尤其Low Loss以上產品比重提升至62%，平均稼動率增至80%至90%。

法人表示，若第3季銅箔成本持平，且受惠最高階800G交換器M8材料放量出貨，預期優化效益持續，配合稼動率提升至95%至100%，看好台燿毛利率創高可期。

權證發行商建議，看好緯創、台燿等個股後勢股價表現的投資人，可買進價內外5%內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。

台燿 營收 緯創

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