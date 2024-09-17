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遠東新、長榮航 認購夯

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
遠東新董事長徐旭東。 記者嚴雅芳/攝影
遠東新董事長徐旭東。 記者嚴雅芳/攝影

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全球金融市場屏息等待美國啟動降息循環，尤其多空雙方解讀降息1碼或2碼大不同，也讓市場波動性大增。現階段操作選股，宜回歸企業基本面搭配法人態度，8月營收月增、年增及前八月累計營收年增的三增股，加上近五日的法人買超股，有望在美國宣布降息幅度後，發揮領漲或抗跌作用。

台股近期多空激戰，在市場觀望聯準會（Fed）啟動降息之際，「業績成長股」領漲抗跌，躍居為盤面亮點。權證發行商建議，看好遠東新（1402）、長榮航（2618）等相關個股後市表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過100天以上的認購權證，擇優進行布局。

領漲抗跌概念股相關權證
領漲抗跌概念股相關權證

在市場屏息以待聯準會降的同時，近來全球股市普遍震盪，台股也齊步整理。時序進入9月中下旬後，法人認為，未來隨著聯準會降息幅度與未來時程底定，預期指數將回歸基本面表現，建議選股不選市，以「業績成長股」為首選。

如遠東新、長榮航等，目前股價強勢抗震、屬於市場泛稱的「業績成長股」，在股價表現亮眼下，也帶動相關認購權證交投轉趨火紅，成為盤面交易熱絡族群。

遠東新方面，暑期進入瓶用酯粒需求旺季。遠東新表示，雖然這兩年瓶用酯粒受到大陸傾銷影響，產品利差明顯縮水，但仍有一定利潤。公司表示，以製造本業來看，營運還不錯，對下半年動能也較有期待，整體看好今年營運會優於去年。

而公司為了避開衝擊，已將主力放在綠色環保回收品，以公司瓶用酯粒年產能約20多萬噸來看，其中高達四分之一是綠色回收料，且今年在日本關西廠、越南廠、美國廠，陸續都有新產能開出，有助於避開紅海市場。

至於長榮航，8月業績因暑假旺季開出好成績，單月營收來到199.27億元、再寫單月營收新猷，主要係客貨運均暢旺所致，顯示8月旅遊需求仍然對航空業者帶來良好支撐。

不過目前業者多保守看9月需求，主要係因開學過後出遊人數減少，但由於第4季還有東北亞賞楓、滑雪等旅遊需求浮現，加上貨運需求暢旺，長榮航也對今年第4季業績持正向看法。

營收 長榮航 降息

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