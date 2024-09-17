全民權證／川湖 優選逾60天

川湖（2059）第3季適逢AI伺服器新舊機種轉換期，加上前一季比較基期偏高，法人預估單季營收溫和季增約5%，第4季再季增5%，換算全年營收將年增逾七成，優於原先預期，獲利同步水漲船高。

川湖高層重申目前於H100／H200 GPU，及今年第4季至2025年出貨的下一代B200 AI伺服器產品，仍擁有導軌市場領先地位。法人指出，GB200 AI伺服器規格為1至2U，設計較H100的5至7U為輕，因此導軌均價低於H100，但仍高於通用型伺服器導軌，考量川湖具技術優勢及專利保護，預期新加入的競爭對手市占擴充應屬有限。

權證發行商建議，投資人可買進價外20%與價內10%內、距到期日逾60天的認購權證，參與這波行情，但宜設好停利停損價位。（永豐金證券提供）

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