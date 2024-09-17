全民權證／世芯 二檔強強滾

世芯-KY（3661）因法人看好將為亞馬遜及英特爾操刀下一代ASIC、GPU，明年展望更加明確且具上修空間，而評價低估世芯-KY長期成長爆發力，近期吸引買盤進駐。

今年下半年來，受惠Inferentia 3需求優於預期，且英特爾Habana Gaudi 3量產規模持續提升，法人陸續上修世芯-KY的營收表現；明年則在英特爾Habana Gaudi 3放量且需求大幅提升下，全年營收成長率可維持20%以上，若能取得更多CoWoS-S產能、台積電3奈米及5奈米漲價、以及Inferentia 3提前進入量產，將有助上修明年營運。

權證發行商表示，投資人如看好世芯-KY可逢低切入，挑選價內外15%以內、逾五個月天期的認購權證，透過靈活的操作來參與個股行情。

（中國信託證券提供）

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