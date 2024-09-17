期貨商論壇／富邦金期 動能強

富邦金控（2881）近期子公司台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險等皆繳出優異成績，實現單月及累積前八月的歷年新高，尤其在銀行核心業務穩健成長、淨利差擴大及保險業務積極發展下，營運動能顯著提升。

作為金融業，富邦金控藉由精準的投資策略在2024年第2季實現淨值提升，展現其有效的資產管理能力。旗下壽險子公司持有大量美債及其他資產，因此受益於近期美國債市回暖，帶動公司整體獲利的回升。近期集團亦積極調整投資布局，以應對美國通膨降溫、債市利率回落的情況，並通過提升避險比例來控制匯兌風險。

富邦金控積極參與永續發展，2024年參加世界貿易組織（WTO）公共論壇，分享金融業如何推動產業綠色轉型。其多項投融資減碳目標獲國際肯定。透過「投資、法人金融、個人金融、保險」等四大面向，富邦金正以金融工具實現環境友善目標。富邦產險則率先提出「2050淨零承保」，凸顯富邦金控在推動ESG、實現淨零排放方面的決心與行動力。

富邦金在2024年強勁的財務表現，穩健的投資策略及旗下子公司營運持續成長，投資者可將其納入中長期投資組合。惟需關注全球市場利率及匯率波動對投資組合的影響，及未來美國經濟政策變化對其投資資產的影響。（兆豐期貨提供、記者王皓正整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）