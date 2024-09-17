快訊

新聞眼／中信拚延長賽 爭取小股東反新新併

黎巴嫩真主黨「呼叫器集體爆炸」！已9死2800傷、伊朗大使也受傷

期貨商論壇／生技期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 聯合報系資料庫
生技示意圖。 聯合報系資料庫

美國結束總統辯論後，賀錦麗民調領先，近日卻又再傳出川普在打高爾夫球時，險遭槍擊；貨幣政策方面，由於近日進入聯準會的禁聲期，官員對降息幾碼無法給予市場太多評論。

素有聯準會傳聲筒的記者Nick Timiraos透露，決策官員正評估該降息1碼或2碼，不過FEDWATCH的最新數據顯示降息1碼及降息2碼的機率為33%對67%，加上日本央行也將近期召開利率會議，需注意美國的經濟是否會出現衰退、以及日本央行升息的速度。

美股方面，在日前公布CPI時、正巧遇輝達黃仁勳在高盛技術會議上演講，原本該大跌的美股卻因黃仁勳的「每個客戶都想最先拿到以及拿到最多的貨，成為產業之最，導致關係緊張」，熱絡的AI市況，也讓美股及台股強力反彈，也扭轉當時下跌趨勢，市場似乎又回到樂觀的氣氛。

生技指數方面，近期較無表現，但仍可以注意避險資金是否有進入，本周仍需注意市場波動。若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月推出的台灣生技指數期貨，其標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材、保健食品及新藥研發等不同上市櫃指標股。該期貨為小型規模契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

日本央行 期貨交易 降息

延伸閱讀

科技巨頭爭求輝達GPU 黃仁勳不排除與非台積電廠商合作

中小題材股 短多追價

就市論勢／光通訊、金融股 聚焦

發現薇趨勢／「顏值」的背後…

相關新聞

台指期 觀望氣氛濃厚

股期雙市在中秋節前夕多空震盪，指數齊步力守21,800點關卡。分析師表示，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨空單增加496口...

期貨商論壇／生技期 避險優選

美國結束總統辯論後，賀錦麗民調領先，近日卻又再傳出川普在打高爾夫球時，險遭槍擊；貨幣政策方面，由於近日進入聯準會的禁聲期...

期貨商論壇／富邦金期 動能強

富邦金控（2881）近期子公司台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險等皆繳出優異成績，實現單月及累積前八月的歷年新高，尤其在銀...

遠東新、長榮航 認購夯

全球金融市場屏息等待美國啟動降息循環，尤其多空雙方解讀降息1碼或2碼大不同，也讓市場波動性大增。現階段操作選股，宜回歸企業基本面搭配法人態度，8月營收月增、年增及前八月累計營收年增的三增股，加上近五日的法人買超股，有望在美國宣布降息幅度後，發揮領漲或抗跌作用。

緯創、台燿 四檔活力旺

台股持續壓縮整理，盤面題材股各自表態，緯創（3231）、台燿（6274）等基本面佳、法人買盤進駐的「領漲抗跌概念股」，有...

統一「食」力強 押長天期

統一（1216）受惠旗下轉投資事業表現亮眼，挹注獲利，整體營運繳出佳績，加上法人看好內需消費產業在第4季有望回溫，近期吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。