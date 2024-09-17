期貨商論壇／生技期 避險優選

美國結束總統辯論後，賀錦麗民調領先，近日卻又再傳出川普在打高爾夫球時，險遭槍擊；貨幣政策方面，由於近日進入聯準會的禁聲期，官員對降息幾碼無法給予市場太多評論。

素有聯準會傳聲筒的記者Nick Timiraos透露，決策官員正評估該降息1碼或2碼，不過FEDWATCH的最新數據顯示降息1碼及降息2碼的機率為33%對67%，加上日本央行也將近期召開利率會議，需注意美國的經濟是否會出現衰退、以及日本央行升息的速度。

美股方面，在日前公布CPI時、正巧遇輝達黃仁勳在高盛技術會議上演講，原本該大跌的美股卻因黃仁勳的「每個客戶都想最先拿到以及拿到最多的貨，成為產業之最，導致關係緊張」，熱絡的AI市況，也讓美股及台股強力反彈，也扭轉當時下跌趨勢，市場似乎又回到樂觀的氣氛。

生技指數方面，近期較無表現，但仍可以注意避險資金是否有進入，本周仍需注意市場波動。若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月推出的台灣生技指數期貨，其標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材、保健食品及新藥研發等不同上市櫃指標股。該期貨為小型規模契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

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