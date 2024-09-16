快訊

李珠珢生病了！親曝身體不適要住院 9月3場應援全部取消

高科大2教授「賣學位」涉貪被起訴 其中1人還性侵女博士生

最新民調曝！川普丟了搖擺州北卡領先優勢 賀錦麗支持度小幅升溫

9月台股期指跌2點

中央社／ 台北16日電

台北股市今天終場漲90.43點，收21850.08點。9月台指期以21813點作收，下跌2點，與現貨相較，逆價差37.08點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，9月期貨21815點、10月期貨21827點。

台股今天終場漲90.43點，收21850.08點，成交金額新台幣2314.24億元。

9月台指期貨以21813點作收，跌2點，成交4萬5427口；10月期貨以21828點作收，漲1點，成交9721口。實際收盤價格以期交所公告為準。

延伸閱讀

中秋節前夕市場觀望美降息 台股盤中量縮平盤震盪

市場聚焦 Fed 9月利率會議 降息有利長天期美債行情

靜待美國降息結果 台股早盤小紅震盪

市場聚焦聯準會9月利率會議 降息有利長天期美債行情

相關新聞

玉晶光、聯電 認購熱

台股多空震盪，但市場資金仍充沛，中長期業績成長性與能見度高的優質股可望躍居盤面指標，投資人可參考玉晶光（3406）、聯電...

精銳、亞光 四檔活跳跳

台股上周五盤面上如台灣精銳（4583）、亞光（3019）等個股收紅。發行券商建議，看好機器人、光學概念股相關類股偏多的投...

弘塑、家登 押中長天期

隨著晶片製程進入埃米時代，相關晶片設計、封裝、測試等要求都將更高，台股相關CoWoS、SoIC、CPO等相關設備、製程等...

全民權證／樺漢 二檔有看頭

工業電腦大廠樺漢（6414）8月營收130.68億元，月增11.1%、年增31.7%，創歷史新高，主要受惠智慧製造、智慧...

全民權證／緯創 鎖定逾90天

法人看好緯創（3231）第3季營收將因AI伺服器GPU缺料緩解將逐季成長，且新竹AI智慧園區將於第3季完工，預估今年緯創...

全民權證／元太 挑價內外15%

元太（8069）深耕電子紙領域，在電子貨架標籤（ESL）方面，北美、歐洲、日本市場穩定成長。此外，新竹廠辦以樓地板面積估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。