9月電子期、金融期齊跌
台北股市今天上漲90.43點，收21850.08點。9月電子期收1166.15點，下跌1.80點，逆價差2.72點；9月金融期收2028.60點，下跌1.20點，逆價差7.52點。
9月電子期以1166.15點作收，下跌1.80點，成交383口。10月電子期以1168.35點作收，下跌1.65點，成交122口。
電子現貨以1168.87點作收，上漲4.25點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差2.72點。
9月金融期以2028.60點作收，下跌1.20點，成交404口。10月金融期以2029.80點作收，下跌4.00點，成交160口。
金融現貨以2036.12點作收，上漲5.12點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差7.52點。實際收盤價以期交所公告為準。
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