精銳、亞光 四檔活跳跳

台股上周五盤面上如台灣精銳（4583）、亞光（3019）等個股收紅。發行券商建議，看好機器人、光學概念股相關類股偏多的投資人，可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人看好新世代機器人性能優異且容易導入，有助提高製造業採用意願，目前人形機器人仍處早期階段，成本高昂及缺乏剛需還是最大問題，離真正大規模應用發生尚有一段時間；但近年在AI迭代進化下，可望使市場滲透率快速提升。

台灣精銳、亞光相關權證

減速器供應商台灣精銳在精密行星減速機具領先地位，應用涵蓋半導體、醫療、物流倉儲、車用、機器人等，已切入高精度行星式減速機開發，為全球少數能夠同時生產三合一減速機跟齒排、齒輪的廠商，目前產品已引進各產業協作機器人中。

台灣精銳公告7月自結每股純益1.43元，連同上半年每股純益8.2元，累計前七月純益9.63元。展望後市，法人指出，考量隨人形機器人技術成熟，需負載重量及精確定位的膝蓋與身體關節也是行星式減速機重點導入部位；惟現今中、美、歐等地需求未見明顯回溫，但全年製造事業仍可望重回成長。

亞光方面，展望下半年，隨市場庫存逐步去化，亞光持續運用多元化的光學設計與製造能力，積極發揮多元產品效益，開創營運成長動能。整體來看，法人認為第3季營運成長，第4季也可期待。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上相關權證。