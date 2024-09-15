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玉晶光、聯電 認購熱

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
玉晶光董事長陳天慶。記者黃仲裕／攝影
玉晶光董事長陳天慶。記者黃仲裕／攝影

台股多空震盪，但市場資金仍充沛，中長期業績成長性與能見度高的優質股可望躍居盤面指標，投資人可參考玉晶光（3406）、聯電（2303）等，利用權證參與行情。

法人表示，營收已全數公布，季報也將陸續結算，台股盤勢有望回歸基本面，且秋季為電子新品拉貨旺季，有助法人資金擇優布局，操作上建議汰弱留強。群益金鼎證券建議，投資人若看好中長期業績成長性與能見度高的優質股，可透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握漲升的行情。

玉晶光、聯電相關權證
玉晶光、聯電相關權證

玉晶光8月營收26.4億元，月增16%。玉晶光表示，未來在新產品良率改善後，光學鏡頭成長可期，但仍須看客戶實際拉貨情形。至於VR產品需求及成長力道，要看客戶產品是否獲消費者青睞。

玉晶光為iPhone 16鏡頭供應商，今年i16將潛望式鏡頭下放至其他機種，玉晶光為第二供應商，通吃三顆鏡頭訂單，為今年營運添新動能。外界預期，因新產品初期生產良率較具挑戰，讓玉晶光上月營收受壓抑，隨良率提升，9月營收動能有望爬升。

玉晶光近年在VR／AR應用布局深，陸續切入Sony、Meta及蘋果等供應鏈，供貨VR／MR頭盔透鏡及鏡頭等。玉晶光也獨供另一美系品牌的智慧眼鏡。

聯電8月合併營收為206.4億元，年增8.94%，月減1.2%，連兩個月站穩200億元，寫同期次高；累計今年前八月營收1,529.7億元，年增3%。

聯電看好第3季在通訊和電腦需求支撐下，產能利用率可望提升至近70%，晶圓出貨量季增4%至6%，受折舊增加及電費上漲影響，預期毛利率將在34%至36%。

聯電評估本季，終端市場會有進一步改善，特別是通訊和電腦領域，將推動產能利用率提升，22／28奈米業務持續驅動樂觀的營收成長，尤其在下半年有多個設計定案，應用範圍涵蓋顯示器驅動IC、通訊和網路等領域。

群益金鼎證券建議，投資人可設定價外程度20%以內中長天期權證，如連結玉晶光相關權證包括玉晶光群益41購02、玉晶光國泰41購01；聯電相關權證有聯電群益41購04、聯電凱基43購04等。

玉晶光 聯電

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